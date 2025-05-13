2024 yılı itibarıyla Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı 1 milyon 200 bine ulaşırken, Yunanistan'dan Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı ise 700 bine çıktı. Yunanistan'ın 2024 yılı için Türk ziyaretçilerine sunduğu ekspres vize uygulamasının, bu artışta önemli bir rol oynadığı belirtildi. Bu uygulamanın 2025 yılında 12 Yunan adasında devam etmesi kararı alındı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Federasyonu (FEDHATTA) Başkanı Lisandros Çilidis, iki ülke arasındaki yüksek ziyaretçi sayısını ve karşılıklı turizm potansiyelini değerlendirdi. Eresin, TÜROB olarak Yunanistan ile uzun yıllardır turizm alanında iş birliği yaptıklarını ve 3 milyon ziyaretçi potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ve tarihi benzerliklerin, turistlerin kendilerini yabancı hissetmeden seyahat etmelerini sağladığını ifade etti.

Kültürel Yakınlık ve Ortak İlgi Alanları

Eresin, Türkler ve Yunanların yemek, içki ve eğlenceye olan benzer ilgilerinin, iki halk arasındaki turizm ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. "Yunan turistler otellerimizde çok rahat ediyor, çünkü yeme içme alışkanlıklarımız birbirine çok yakın. Türkler Yunanistan'a gittiklerinde de aynı şekilde değer görüyorlar," diyen Eresin, kültürel yakınlığın karşılıklı ziyaretçi sayısının artmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Ortak Tanıtım Kampanyaları ve Duygusal Bağlar

Eresin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki coğrafi yakınlık sayesinde dış pazarlara yönelik ortak tanıtım kampanyalarının devam ettiğini belirtti. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Yunanistan Turizm Bakanı arasında imzalanan protokolün de bu süreci desteklediğini vurguladı. Bu çalışmaların, her iki ülkenin turizm sektörü için büyük fırsatlar sunduğu ifade ediliyor.

FEDHATTA Başkanı Lisandros Çilidis ise, Yunan turistlerin Türkiye'yi ziyaret etmelerinin sadece turistik değil, aynı zamanda duygusal bağlardan da kaynaklandığını söyledi. "Yunanistan'dan Türkiye'yi ziyaret edenler, eski dostlarını görmek ve ailelerini ziyaret etmek için geliyorlar. Bu alışkanlık nesilden nesile aktarılıyor," diyen Çilidis, Türk ziyaretçilerin de Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret etmeyi tercih ettiğini belirtti.

Turizm Potansiyeli Yüksek

Çilidis, her iki ülkenin farklı turizm rotalarına sahip olduğunu ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki yüksek turizm hareketliliğinin, deniz turizmi, emlak yatırımları ve transit geçiş noktaları gibi pek çok faktörden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasında vizelerin kaldırılması durumunda, Türk turist sayısının 20 milyon seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

Eresin ve Çilidis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm ilişkilerinin her geçen yıl daha da güçlendiğini ve karşılıklı ziyaretçi sayısının artmaya devam edeceğini ifade etti. Bu durum, her iki ülkenin de turizm sektörlerinde büyüme hedeflerine ulaşmalarına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.