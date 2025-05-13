Törende konuşan Serdal Adalı, camianın kendilerine yeniden güven verdiğini belirterek, "Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş’a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Beşiktaş için istikrarın önemine vurgu yapan Adalı, "Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır. Yeni dönemde Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır" dedi. Başkan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camia adına teşekkürlerini iletti.

Adalı, genel kuruldaki tüm kurullara ve üyelerine de başarı dileklerini ileterek, "Genel kurulda seçilen denetleme, disiplin ve sicil kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Beşiktaş camiası için büyük bir anlam taşıyan bu dönemin, kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor.