Yalova'nın Dereağzı Balıkçı Barınağı'nda yaşanan pompa arızası sonucu kanalizasyon suyunun arıtılmadan denize dökülmesi nedeniyle Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, YASKİ'ye 4 milyon lira ceza uyguladı. Geçen hafta meydana gelen arıza sonrası kirli sular, denize karışarak çevre kirliliğine neden oldu. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemeler gerçekleştirdi.

Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 gün içinde gidererek kanalizasyon hattından denize deşarjın devamını engelledi. Ayrıca, Selimandıra Deresi'nin denize çıkış noktasında gözlemlenen kirlilik üzerine yapılan incelemede, dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle su akışının durduğu ve denizden gelen suyun yosun ve diğer maddeleri yüzeye çıkardığı tespit edildi.

Bir vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde suda oluşan kirliliğe tepki göstererek "Su leş gibi, sabah bu şekilde değildi" şeklinde yorum yaptı. Olayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından YASKİ’ye uygulanan ceza, çevre kirliliğine karşı alınacak önlemleri gündeme getirdi.