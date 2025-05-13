VakıfBank, 21 ülkeden 50 bankanın katılımıyla 472 milyon dolar ve 487,2 milyon avro olmak üzere, 1 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde yer almayan 9 yeni bankanın katılımıyla gerçekleştirilen 367 gün vadeli kredinin, dolar maliyeti SOFR + yüzde 1,60, avro maliyeti ise Euribor + yüzde 1,35 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, uluslararası bankalarla kurduğu muhabir ilişkileri sayesinde yılın ilk sendikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üstünsalih, dünya genelinde devam eden finansal belirsizliklere rağmen, sendikasyon işlemlerine gelen yüksek talebin, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye ve VakıfBank'a duyulan güvenin sürdüğünü ortaya koyduğunu aktardı.

"Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" kapsamında kullandırılacak sendikasyon kredisini toplam 1 milyar dolar karşılığı tutarla yüzde 110 oranında yenilediklerini vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de geçen yılın aynı döneminde 14 olan en yüksek seviyede katılan banka sayısının bu işlemde ilk defa 18'e çıkmış olmasıdır. Bu başarılı işlem, geniş muhabir ağımızın yanı sıra muhabir bankalarla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı ilişkilerin somut bir göstergesidir. Bu işlemimize, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen sendikasyon kredimizde yer almayan 9 yeni bankanın katılım göstermesi ve 7 bankanın da katılım tutarlarını artırması bizim için oldukça değerli. Bu vesileyle güçlü destekleriyle işlemimize katkı sağlayan tüm muhabir banka temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Sürdürülebilir bankacılık alanındaki duruşları doğrultusunda, 2021'den bu yana sendikasyon kredilerini sürdürülebilirlik temalı olarak yenilediklerine dikkati çeken Üstünsalih, Nisan 2024 itibarıyla bu kredileri Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile tam uyumlu hale getirerek sürdürülebilirlik hedeflerini daha somut bir zemine taşıdıklarını anlattı.

Üstünsalih, bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, bu çerçevedeki ürünleri çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumlarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.