Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının son 22 yılda yüzde 221 oranında artış gösterdiğini açıkladı. 2003 yılında 220 bin seviyesinde olan araç taşıma kapasitesinin 2024 itibarıyla 706 bin 387’ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamasında, dünya genelinde yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yoluyla yapıldığını, Türkiye’nin dış ticaretinde ise bu oranın yüzde 86 seviyesinde olduğunu söyledi.

"Deniz yolunun dış ticaretteki payı 333 milyar doları aştı"

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak deniz taşımacılığındaki küresel payı artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "2003-2024 yılları arasında deniz yolunun dış ticaretteki parasal payı 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Ro-Ro taşımacılığı, Türkiye'ye yeni güzergahlar sunuyor"

Ro-Ro taşımacılığının, kendi tekerlekleri üzerinde hareket edebilen yüklerin özel gemilerle taşınması esasına dayandığını hatırlatan Uraloğlu, bu taşıma modunun kombine taşımacılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin stratejik konumunun Ro-Ro taşımacılığı açısından avantaj sunduğunu söyleyen Bakan, "Bu sistem, kara yoluyla yapılan uluslararası eşya taşımacılığına yeni güzergahlar ve çıkış yolları kazandırıyor" dedi.

Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz hatları öne çıkıyor

Bakan Uraloğlu, 2024 yılında gerçekleşen Ro-Ro taşımalarının yüzde 69’unun Avrupa, yüzde 15,5’inin Akdeniz ve yüzde 15,2’sinin ise Karadeniz bağlantılı hatlarda yapıldığını belirtti. Avrupa taşımalarının yaklaşık yüzde 68’lik kısmının İtalya hattı üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.

2025’in ilk dört ayında taşınan araç sayısı arttı

Uraloğlu, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğini belirterek, 2025 Ocak-Nisan döneminde yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında artarak 246 bin 816’ya ulaştığını açıkladı.

Geçen yıl taşınan araçların yüzde 68,5’inin treyler, yüzde 28,1’inin TIR ve yüzde 1,9’unun ise römork ve yarı römorklardan oluştuğunu da ekledi.