Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin küresel barış ve istikrar için aktif bir rol üstlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Zalime Yavuz, mazluma Yunus' olan bir Türkiye var. Yarım asra yaklaşan terör sorununu çözme iradesi gösteren, kötülüğü ortadan kaldırırken kardeşlik ortamını büyüten bir Türkiye var" dedi.

Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye-Balkanlar Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde artan belirsizlik ve gerilimlere dikkat çekti. Bu ortamda Balkanlar’daki istikrarın büyük önem taşıdığını vurgulayan Altun, ekonomik kırılganlıklar, göç, istihdam ve altyapı gibi konulara çözüm üretmenin kritik olduğunu söyledi.

"Türkiye, küresel adaletin savunucusudur"

Altun, Türkiye’nin krizleri körükleyen değil, tansiyonu düşüren bir ülke olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrıları, küresel adalet mücadelesinin birer yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

"Terörle yönü tayin edilen Türkiye geride kaldı"

Terörle mücadelede Türkiye’nin kararlı tutumuna da değinen Altun, geçmişte terörle yönü değiştirilebilen, provokasyonlarla istikrarsızlaştırılabilen bir Türkiye’nin artık geride kaldığını belirtti. Altun, "Bugün savunma sanayiindeki atılımları, askeri ve istihbari gücü, ekonomik potansiyeli ve kültürel derinliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerleyen bir Türkiye var" dedi.

"Balkanlar'la ilişkiler çok boyutlu olarak gelişiyor"

Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Altun, 2000’li yıllardan itibaren bu bağların proaktif diplomasi, ekonomik ve kültürel iş birlikleriyle çok boyutlu şekilde geliştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkanlar’ı bir rekabet alanı değil, kalkınma ve iş birliği sahası olarak gördüğünü belirtti.

"Balkanlar'da güçlü medya ekosistemi için çalışmalar sürüyor"

Altun, Balkanlar'da medya alanındaki faaliyetlerin genişlediğine dikkat çekerek, bağımsız ve güçlü bir medya ekosisteminin oluşturulması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"2 bin 200’ün üzerinde yalan haber ifşa edildi"

Dezenformasyonla mücadelenin önemine değinen Altun, Türkiye’nin bu konuda en çok hedef alınan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Balkanlar’da da Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetlerinin yaygın olduğunu vurgulayan Altun, "Bugüne kadar sadece Türkiye’de değil, bölgemizde ve dünyada 2 bin 200’den fazla yalan haberi ifşa ettik" dedi.

"Bölgesel medya iş birliklerini genişletmek istiyoruz"

Dezenformasyonla mücadelenin kurumsallaşması gerektiğine dikkat çeken Altun, medyanın ayrıştırıcı dilden uzaklaşmasının önemine işaret etti. Ayrıca Saraybosna, Tiran, Atina ve Sofya’da düzenlenen uluslararası panellerle kamu diplomasisini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Altun, Arnavutluk ve Sırbistan ile imzalanan medya mutabakatları çerçevesinde ortak projeler ve eğitim programları yürütüldüğünü belirterek, bu iş birliklerini Balkan coğrafyasında daha da genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.