Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, PKK’nın fesih kararı ve sürece ilişkin tartışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, terör örgütü mensuplarının barış elçisi gibi gösterilmesine sert tepki göstererek, “Böylesi bir sürecin sonunda ihanete uğramamak için dikkatli olmalıyız” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Erbakan, PKK’nın sözde fesih kararıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Erbakan, "40 yılı aşkın süredir Türkiye'de on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bir terör örgütünün, şimdi barış elçisi gibi gösterilmesi bizleri derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Erbakan, PKK’nın Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak amacıyla dış güçler tarafından kurulduğunu ve faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda sürdürdüğünü vurgulayarak, “Canavarca işlenen cinayetleri, kurulmuş pusuları, yakılmış otobüsleri unutmadık. Binlerce askerimiz, polisimiz, vatandaşımız şehit oldu. En büyük zararı da yine Kürt kardeşlerimiz gördü” dedi.

Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye’de barış ortamının sağlanmasını desteklediklerini ifade eden Erbakan, “Ancak ihanetin farklı bir versiyonuyla karşı karşıya kalma ihtimaline karşı da uyanık olmak zorundayız” diye konuştu.

Fatih Erbakan, terör örgütünün fesih kararının inandırıcılığının sorgulanması gerektiğini belirterek şu soruları gündeme taşıdı:

Fesih kararı tüm örgütleri kapsıyor mu?

PKK'nın elindeki ağır silahlar ne zaman teslim edilecek?

Silahlar başka yapılara mı aktarılıyor? Bu nasıl denetlenecek?

PYD ve YPG bu süreçten muaf mı tutuluyor? Türkiye için tehdit oluşturmaz mı?

Erbakan, “Bu gelişmelerin ardından terör örgütü lider kadrolarına yönelik hukuki süreçler nasıl işleyecek? Yeni anayasa süreci bu planların neresinde? Türkiye'nin üniter yapısı korunacak mı?” sorularını da gündeme taşıyarak kamuoyunun endişelerine dikkat çekti.

Ayrıca ABD ve İsrail’in bölgede PYD ve YPG’ye destek verdiğini hatırlatan Erbakan, "Bu ülkeler dost değil, doğrudan tehdit unsuru olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Konuşmasının sonunda Erbakan, “Terörsüz bir Türkiye hedefini destekliyoruz. Ancak barış adı altında yeni bir senaryonu