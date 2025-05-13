Erzincan Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engelli bireylere yönelik yamaç paraşütü eğitimi verildi. Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü pilotlarının görev aldığı Ekşisu mesire alanındaki eğitimde engelli bireyler, pilotların yardımıyla kısa bir uçuş keyfi de yaşadı. Sanal gerçeklik gözlüğüyle yamaç paraşütü yapan çocuklar, ATV araçlarıyla mesire alanında tur attı. Özel bir turizm firmasına ait ATV'lerle gezen engelli bireyler, eğlenceli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Engelliler Haftası, bizler de bugün engelsiz kızlarımız ile birlikte yamaç paraşütü etkinliğine geldik. Spor ile her engelin aşılacağını hem hissetmek hem de insanlara gösterebilmek için burada çok güzel bir atmosferde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kızlarımız da bu konuda çok heyecanlı" dedi.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni Emre Aktepe, "Engelliler Haftası dolayısıyla özel arkadaşlarımız bu güzel alanda doğa da önce yer eğitimi yaptırdık. Sonra bir uçuş gerçekleştirdik. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğü ile uçma keyfini yaşatıyoruz. Türkiye'nin ilklerinden. Erzincan sanal gerçeklik gözlüğü ile eğitim vermeye başladı. Bu teknolojiyi de özel arkadaşlarımıza yaşatıp bu güzel haftayı onlara güzel bir şekilde geçirtmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)