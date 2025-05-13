Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk dört ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 45 ilde ihracat artışı kaydedildi.

İstanbul Zirvede, Kocaeli ve İzmir Takipte

2025 yılı Nisan ayı baz alındığında, faaliyet illerine göre en yüksek ihracat gerçekleştiren il İstanbul oldu. İstanbul’un ihracatı 4 milyar 151 milyon doları bulurken, onu 2 milyar 840 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 981 milyon dolarla İzmir izledi. Bursa 1 milyar 520 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 79 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Nisan Ayında İhracatını En Fazla Artıran İl: Kocaeli

Geçen yılın Nisan ayına kıyasla ihracatını en fazla artıran iller de sıralandı. Kocaeli, 501 milyon dolarlık artışla zirvede yer aldı. Onu 210 milyon dolarlık artışla Bursa, 131 milyon dolarla Ankara, 123 milyon dolarla Çorum ve 88 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

Ticaret Bakanlığı: “İhracatı Yaygınlaştırmaya Kararlıyız”

Açıklamada, 2025’in Ocak-Nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attığı, 45 ilde ise ihracatın önceki yıla göre artış gösterdiği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, ihracatın ülke geneline yayılması ve yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat anlayışıyla, pazar ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik stratejilerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Amacımız, ihracatın Türkiye'nin dört bir yanına güçlü bir şekilde yayılmasıdır. Yerelde üretim ve istihdam artışı sayesinde daha müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz.”