Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomide artan belirsizlikler, jeopolitik riskler ve uluslararası ticarette yaşanan dalgalanmalara rağmen banka, yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyüme ivmesini korudu.

Genel Müdür Alpaslan Çakar, bu süreçte Türkiye’de uygulanan makroekonomik politikaların etkili olduğunu vurgularken, 2025 yılına dengeli ve güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Aktif Büyüklük 6,2 Trilyon TL’ye Ulaştı

Bankanın aktif büyüklüğü 6,2 trilyon TL 'yi aşarken,

Nakdi krediler 3,2 trilyon TL ,

Gayrinakdi kredilerle birlikte toplam finansman büyüklüğü 4,4 trilyon TL seviyesine ulaştı. "17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı" İçeriği Görüntüle

Mevduatlar 4,1 trilyon TL'yi geçerek banka kaynaklarının tabana yaygın yapısını güçlendirdi.

Tarım ve Sürdürülebilirlik Yatırımları Öne Çıktı

Tarım başta olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kredilere öncelik verildiğini ifade eden Çakar, ayrıca bankanın sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde 64 MW kurulu güce sahip GES projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Dış Ticarette Liderlik, Dijitalde Büyüme

Ziraat Bankası:

Dış ticaret işlemlerinden aldığı payı %21 ’in üzerine,

İhracat hacminden aldığı payı %25 ’in üzerine çıkardı.

24 milyar USD yabancı para dışı kaynak sağlayarak bu alanda da sektör lideri oldu.

Ayrıca, dijital bankacılık alanında:

23,5 milyon aktif dijital müşteri ye ulaşıldı.

Ziraat PAY ve Ziraat Finansal Kiralama gibi yeni iştirakler faaliyete geçti.

Dijital banka olan Ziraat Dinamik Banka için müşteri kabul süreci hazırlıkları sürüyor.

Afrika Açılımı Devam Ediyor: Cezayir Şubesi Açıldı

Yurt dışı büyümesini sürdüren Ziraat Bankası, Mısır’dan sonra Afrika kıtasındaki ikinci hizmet noktasını Cezayir’de açtı. Çakar, ihtiyaç görülen bölgelerde uluslararası teşkilatlanmanın süreceğini vurguladı.

"Sektörün En Karlı Bankasıyız"

Alpaslan Çakar son olarak şunları ifade etti:

“Sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla bankamız, 2025’in ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kâr elde ederek sektörün yine en kârlı bankası oldu. Müşteri odaklı yaklaşımımız, dijital dönüşüm hamlelerimiz ve güçlü kaynak yönetimimizle bu başarıyı sürdüreceğiz.”