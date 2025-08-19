Ankara’daki barajlarda su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kentteki barajların aktif doluluk oranı %8,89’a geriledi. Yetkililer, su kullanımında tasarruf çağrısı yaparken, vatandaşlar da yaklaşan kuraklık riskine karşı endişeli.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son ölçümlere göre, barajlardaki toplam su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Özellikle yaz aylarında artan tüketim ve yağışların yetersizliği, su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

Kuraklık Sinyalleri Güçleniyor!

Sadece Ankara değil, Türkiye genelinde kuraklık tehlikesi büyüyor. Uşak’ta barajlardaki su tamamen tükenmiş durumda. Ankara’da da yakın dönemde yeterli yağış alınmazsa, kent ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabilir.

Uzmanlara göre, kuraklık yalnızca günlük yaşamı değil, tarım, enerji ve sanayi sektörlerini de doğrudan etkileyecek. Su kaynaklarının tükenmesi, ekonomiden halk sağlığına kadar birçok alanda zincirleme etkiler yaratabilir.