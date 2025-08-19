Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açlık sınırının altında yaşayan ve sosyal destek alan 23 bin 406 ailenin Başkent Kartları’na ekmek desteği yatırıldı.

Bu kapsamda ailelerin kartlarına toplamda 29 milyon 132 bin 700 TL ödeme yapıldı. Destekten yararlanan aileler, Başkent Kart üzerinden ekmek ihtiyaçlarını anlaşmalı fırınlardan karşılayabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal desteklerin devam edeceğini belirterek, “Ankara’da kimseyi yalnız bırakmıyoruz” mesajı verdi.