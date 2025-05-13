Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne Doğru

  • 13.00 Galatasaray, kupa finali hazırlıklarını tamamlayacak.

  • 13.00 Trabzonspor da antrenman yaparak maç öncesi son hazırlıklarını bitirecek.

  • 16.15 Sarı-kırmızılı ekip, finalin oynanacağı Gaziantep’e hareket edecek.

  • 16.30 Bordo-mavili takım da Gaziantep yolculuğuna çıkacak.

  • 19.30 Final öncesinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları, Gaziantep’te düzenlenecek basın toplantısında medya karşısına çıkacak.

Fenerbahçe'de Eyüpspor Mesaisi

  • Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşması için antrenmanlarına bugün de devam edecek.

Beşiktaş’ta Mazbata Töreni

  • 14.00 Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak törenle mazbatalarını alacaklar.

PFDK ve Tahkim Kararları Açıklanacak

Voleybol Milli Takımı’ndan Sponsorluk Anlaşması

  • 14.00 Türkiye Voleybol Federasyonu, Milli Takımlar için düzenlenecek ana sponsorluk imza töreni ile yeni sponsorluk anlaşmasını duyuracak.

Paralimpik Sporculara Onur Ödülü

  • 11.00 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda başarı gösteren milli sporculara, Sakıp Sabancı Spor Ödülleri takdim edilecek.

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri Kurası

  • 18.30 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak. Türkiye, 4. torbadan kuraya katılacak.

Kaynak: DHA