Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne Doğru
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13.00 Galatasaray, kupa finali hazırlıklarını tamamlayacak.
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13.00 Trabzonspor da antrenman yaparak maç öncesi son hazırlıklarını bitirecek.
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16.15 Sarı-kırmızılı ekip, finalin oynanacağı Gaziantep’e hareket edecek.
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16.30 Bordo-mavili takım da Gaziantep yolculuğuna çıkacak.
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19.30 Final öncesinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları, Gaziantep’te düzenlenecek basın toplantısında medya karşısına çıkacak.
Fenerbahçe'de Eyüpspor Mesaisi
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Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşması için antrenmanlarına bugün de devam edecek.
Beşiktaş’ta Mazbata Töreni
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14.00 Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak törenle mazbatalarını alacaklar.
PFDK ve Tahkim Kararları Açıklanacak
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun güncel kararları bugün kamuoyuna duyurulacak.
Voleybol Milli Takımı’ndan Sponsorluk Anlaşması
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14.00 Türkiye Voleybol Federasyonu, Milli Takımlar için düzenlenecek ana sponsorluk imza töreni ile yeni sponsorluk anlaşmasını duyuracak.
Paralimpik Sporculara Onur Ödülü
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11.00 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda başarı gösteren milli sporculara, Sakıp Sabancı Spor Ödülleri takdim edilecek.
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri Kurası
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18.30 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak. Türkiye, 4. torbadan kuraya katılacak.