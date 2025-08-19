Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yanan araç çevreye zarar vermeden Meclis’in İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaydan sonra, TBMM’nin Çankaya kapısı girişlere kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos 2025 günü Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde çıkan araç yangınının failleri kısa sürede tespit edildi. Yapılan incelemelerde, olayın Mersin’de ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.