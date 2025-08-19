Trafikte güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, Türkiye’deki araçlarda artık araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kaydedici cihaz ve acil durum butonu bulunması şart olacak.

Düzenleme, araçların model yılına göre kademeli biçimde uygulanacak:

2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026 sonrası ilk muayeneden itibaren,

2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027 sonrası ilk muayeneden itibaren,

2017 ve daha eski araçlar için ise 1 Ocak 2028 sonrası ilk muayeneden itibaren zorunluluk başlayacak.

Belirlenen tarihler gelene kadar bu sistemler, muayenelerde zorunlu tutulmayacak.

Özellikle okul servisleri için ayrı bir düzenleme yapıldı. 18 Şubat – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve önceki mevzuata uygun kamera sistemine sahip araçlara 31 Aralık 2027’ye kadar ek süre tanındı.

Yönetmeliğin uygulanması; İçişleri, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından takip edilecek. Düzenlemenin amacı ise hem trafikte can ve mal güvenliğini artırmak hem de acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sağlamak.