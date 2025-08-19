Küresel ekonomideki belirsizlikler, enflasyon baskıları ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altına ilgiyi artırıyor. İsviçre’nin önde gelen bankalarından UBS, bu gelişmeler doğrultusunda altın tahminini güncelledi.

UBS, 2026 yıl sonu için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 600 dolara çıkardı. Haziran ve Eylül 2026 için öngörü ise 3 bin 700 dolar olarak belirlendi. Bankaya göre “yapışkan” enflasyon, düşük büyüme beklentileri, Fed’in olası faiz indirimleri ve doların zayıflaması altını yukarı taşıyacak temel unsurlar olacak.

UBS ayrıca, ETF talep beklentisini 600 metrik tona yükseltti. 2025 yılında küresel altın talebinin yüzde 3 artarak 4 bin 760 tona ulaşacağı ve bunun 2011’den bu yana görülen en yüksek seviye olacağı tahmin ediliyor. Merkez bankalarının alımları ve dolar karşıtı eğilimlerin de fiyatları desteklemesi bekleniyor.

Güncel Durum Nedir?

Altın piyasasında fiyatlar şimdiden güçlü bir seyir izliyor. Spot altın bugün itibarıyla ons başına 3 bin 338 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcılar ise UBS’nin hedeflerine ulaşılması halinde önümüzdeki dönemde altının yeni rekorlara imza atabileceği görüşünde birleşiyor.