Son olarak Sakaryaspor forması giyen deneyimli sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kramponlarını astığını duyurdu. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve Avrupa’da önemli kulüplerde forma giyen Erkin, özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Inter Milan gibi takımlardaki performansıyla dikkat çekmişti.

37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada futbolun hayatındaki yerini vurgularken, kendisine destek olan taraftarlara ve kulüplere teşekkür etti.

Kariyer özeti

Türkiye A Milli Takımı’nda da uzun yıllar görev yapan Caner Erkin, hem sol bek hem de sol kanat pozisyonlarında oynayarak çok yönlü bir kariyer çizdi. Süper Lig’de birçok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayan oyuncu, agresif oyun tarzı ve hücum katkısıyla öne çıktı.