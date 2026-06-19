Özel sektörde görev yapan öğretmenlerin başlattığı grev ve hak arayışı devam ediyor. Öğretmenler, bugün saat 14.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek görüşme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan duyuruda, sürecin geldiği noktada kamuoyu desteğinin önemine dikkat çekilerek, sendika binası önünde toplanma çağrısı yapıldı. Açıklamada, tüm duyarlı vatandaşların da bakanlık önünde yapılacak buluşmaya katılması istendi.

Öğretmenler, uzun süredir çözüm bekleyen özlük hakları, çalışma koşulları ve ücret düzenlemeleri konusunda adım atılmasını talep ediyor. Grev sürecinin devam ettiği belirtilirken, öğretmenler “sorunların artık ertelenmemesi gerektiğini” vurguluyor.

Bakanlık önünde yapılacak görüşme girişimi sırasında kalabalık bir katılım bekleniyor. Sendika, sürecin takipçisi olacaklarını ve talepler karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.