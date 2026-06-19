Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mayıs Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni verilerine göre, ilkbahar döneminde etkisini artıran yağışlı hava sistemleri ülke genelinde birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı.

En Fazla Olay Yağış ve Sel Kaynaklı

Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre, Mayıs ayında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar kısa sürede yüksek miktarda su bırakırken, birçok bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kayıtlara geçen 214 şiddetli meteorolojik olayın:

86’sını yağış ve sel

60’ını dolu

23’ünü heyelan

20’sini fırtına olayları oluşturdu

Hatay ve Tokat’ta Su Baskınları

Özellikle kısa süreli ancak etkili yağışların görüldüğü Hatay ve Tokat gibi illerde taşkın ve su baskınları yaşandı. Yerleşim alanlarında zaman zaman ulaşım aksamaları meydana geldi.

Yıldırım, Kar ve Hortum Olayları da Kaydedildi

Mayıs ayında ayrıca:

14 yıldırım düşmesi

5 kuvvetli kar yağışı

4 hortum

1 sis

1 çığ olayı kayıtlara geçti

Uzmanlar, ilkbahar döneminde artan konvektif hava hareketlerinin özellikle ani ve şiddetli yağışları artırdığını, bunun da sel ve dolu gibi afet risklerini yükselttiğini belirtiyor.