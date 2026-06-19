Fransa meteoroloji kurumu Météo-France tarafından yapılan açıklamada, 21–23 Haziran tarihleri arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yarım Ülkede Alarm: 53 Vilayet Etkilendi

Ülkenin yarısından fazlasını kapsayan 53 vilayette turuncu alarm seviyesine geçilirken, sıcak hava dalgasının özellikle batı ve güney bölgelerinde daha etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, yüksek sıcaklıkların sağlık risklerini artırabileceğine dikkat çekerek yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların ekstra dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Etkinlikler İptal Edildi

Sıcak hava dalgası günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime bölgelerinde belediyeler tarafından organize edilen bazı müzik festivalleri iptal edildi.

Ayrıca Poitiers kentinde bazı üniversitelerde planlanan sözlü sınavların, aşırı sıcaklar nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Acil Önlemler Devrede

Fransa İçişleri Bakanlığı, sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların bilgi alabileceği ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu. Yetkililer, özellikle güneş çarpması riskine karşı bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneşten kaçınılması gerektiğini hatırlattı.