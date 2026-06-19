Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, hattın İstanbul’un ulaşım yükünü ciddi ölçüde hafifleteceği vurgulandı. Açıklamalara göre yeni metro hattı, bölge sakinlerine hızlı, kesintisiz ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.

69 Kilometrelik Dev Hat

Toplam uzunluğu 69 kilometre olan Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı, Türkiye’nin en uzun metro ring hatlarından biri olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda en hızlı metro sistemleri arasında yer alması hedeflenen proje, ileri teknoloji sinyalizasyon altyapısıyla da öne çıkıyor.

Hat sayesinde:

İstanbul Havalimanı’na erişim süresi önemli ölçüde kısalacak

Avrupa Yakası’ndaki ulaşım yükü azalacak

Şehir merkezi ile yeni gelişim bölgeleri entegre olacak

İstanbul’un Ulaşım Vizyonuna Katkı

Ulaştırma ve altyapı yatırımları kapsamında değerlendirilen proje, İstanbul’un modern toplu taşıma ağına önemli bir halka ekliyor. Yetkililer, hattın yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda ekonomik ve kentsel gelişime de katkı sağlayacağını belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada, bu tür yatırımların “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olduğunu ifade ederek projenin önemine dikkat çekti.

İstanbul İçin Stratejik Proje

Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı’nın devreye girmesiyle birlikte İstanbul’un kuzey aksında ulaşım daha planlı ve hızlı hale gelecek. Özellikle İstanbul Havalimanı bağlantısı sayesinde hem şehir içi hem de uluslararası ulaşım entegrasyonu güçlenecek.

İstanbul’un ulaşım ağını güçlendiren bir yatırım daha milletimizin hizmetine sunuluyor, #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷🚇



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı; İstanbul Havalimanı’nı, şehir merkezini… pic.twitter.com/O6v5OH4ijD — Burhanettin Duran (@burhanduran) June 19, 2026