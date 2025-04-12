Kritik mücadele, 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Yasin Kol üstlenecek.
Kırmızı-beyazlılar, karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün yapacakları son antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Sivasspor’da Emrah Başsan, Fode Koita ve kaleci Djordje Nikolic’in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.
Sivasspor, güçlü rakibi karşısında sahasında puan ararken; Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Kaynak: AA