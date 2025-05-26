Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı kararların Rusya’nın güvenliğini sağlama amacı taşıdığını vurguladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna’daki son askeri operasyonlarını “sebepsiz” olarak nitelendirmesine yanıt verdi. Peskov, “Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırılar, Ukrayna’nın eylemlerine karşılık olarak düzenlenmiştir. Devlet Başkanımız Putin, ülkemizin güvenliği için gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA