Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir motosiklet, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Arıcan yola savruldu ve ağır şekilde yaralandı.

Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Ahmet Arıcan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Acı haber, kazayı gören vatandaşları ve ailesini yasa boğdu.