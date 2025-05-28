AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Bolu merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin saat 01:13'ta gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının derinliği 8.15 kilometre olarak ölçüldü.

Şiddeti orta büyüklükte olan deprem, çevre illerden de hissedildi.