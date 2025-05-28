AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Bolu merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin saat 01:13'ta gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının derinliği 8.15 kilometre olarak ölçüldü.
Şiddeti orta büyüklükte olan deprem, çevre illerden de hissedildi.
#DEPREMMay 27, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2025-05-28
Saat:01:13:02 TSİ
Enlem:40.76 N
Boylam:31.63778 E
Derinlik:8.15 km
Detay:https://t.co/mYyImijN7c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi