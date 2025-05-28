Kızılcahamam Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede annelerin rolünü güçlendirmek amacıyla önemli bir seminer gerçekleştirdi.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“En iyi narkotik polisi: Anne!” Bağımlılıkla mücadelede annelerin rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Narkotik Anne Semineri, belediyemiz Tiyatro, Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Canan Yücel’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, aile içi iletişimden bağımlılıkla mücadele yöntemlerine kadar birçok önemli konu ele alındı. Unutmayalım, en büyük mücadele bilinçle başlar."

“En iyi narkotik polisi: Anne!”



Bağımlılıkla mücadelede annelerin rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Narkotik Anne Semineri, belediyemiz Tiyatro, Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Canan… pic.twitter.com/rwSnosZMd5 Kızılcahamam Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine İlçeyi Tanıttı İçeriği Görüntüle May 27, 2025