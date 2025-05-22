Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 21 Mayıs 2025 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla büyük miktarda kaçak sigara ele geçirdi. İl dışından Kayseri’ye gelen ve durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1060 adet gümrük kaçağı sigara ile muhtelif miktarlarda tütün mamullerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve 2006 doğumlu olduğu belirtilen E.Y.A. isimli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi