İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Soruşturmalar devam ederken, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun tutuklanması kamuoyunda yankı uyandırdı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Tepki: “Bu Zulmünüzün Hesabını İki Dünyada Veremeyeceksiniz”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasapoğlu’nun tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz... Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan, hakkında adli kontrol kararı olan bir anneyi tutukluyor, evladını doğum gününde annesiz bırakıyorsunuz. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın. Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz.”

İmamoğlu, yapılan işlemleri “uyduruk gerekçelerle gözaltı ve tutuklama” olarak niteleyerek, devletin kurumlarının siyasi baskı aracı haline geldiğini savundu. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda farklı görüşler ortaya çıktı.

Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz.



Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz.



Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan,… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 27, 2025