Etimesgut Belediyesi, Ankara’da 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak inşa edilen ilk çay lokalini hizmete açıyor. Proje, Eski Elvan Mahallesi’nde hayata geçirilerek emeklilere özel sosyal bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

3D Beton Yazıcı ile Hızlı ve Ekonomik Yapı Üretimi

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, geleneksel inşaat yöntemlerine alternatif olarak 3D beton yazıcı teknolojisi kullanıldı. Bu sistem, kalıp, tuğla ya da betonarme döküm işlemleri olmadan yapı üretimini mümkün kılarak, inşaat süresini yüksek oranda kısaltıyor. Teknolojinin sahada uygulandığı ilk belediyelerden biri olan Etimesgut Belediyesi, proje kapsamında hem kapalı hem açık alanlara sahip bir çay lokali inşa etti.

Başkan Projeyi Yerinde İnceledi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Beşikcioğlu, projenin sosyal ihtiyaçlara yönelik olarak planlandığını ve şehir yaşamının getirdiği yoğunluktan uzak, dinlenme imkânı sunan bir ortam hedeflediklerini belirtti.

Emeklilere Özel Dinlenme ve Sosyalleşme Alanı

Proje kapsamında yalnızca çay lokalinden ibaret olmayan geniş bir yaşam alanı oluşturuldu. Açık hava oturma alanları, yürüyüş yolları, gölgelikler ve erişilebilirlik standartlarına uygun peyzaj düzenlemeleriyle her yaştan emeklinin kullanımına uygun bir ortam sunuluyor.

Yerli 3D Yazıcı Teknolojisi Kullanıldı

Yapım sürecinde kullanılan 3D beton yazıcıların büyük ölçüde yerli mühendislik ürünü olduğu açıklandı. Bu sayede hem maliyetlerin azaltıldığı hem de çevresel sürdürülebilirliğin desteklendiği belirtildi.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Projeyi gören mahalle sakinleri, yaşam alanının özellikle emekliler için ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğunu ifade etti. Mahalle muhtarı da yapılan düzenlemeyi sosyal belediyecilik örneği olarak değerlendirdi.