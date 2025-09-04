Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, vatandaşlardan gelen taleplerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için saha ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye hizmetlerini yerinde incelemek ve mahallelerdeki ihtiyaçları doğrudan tespit etmek amacıyla düzenlenen saha çalışmalarında Beşikcioğlu, hem vatandaşlarla birebir görüşüyor hem de belediye birimlerini sahada koordine ediyor.

Bu kapsamda Beşikcioğlu, Eryaman’da bulunan Devlet Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Çalışmaların mahalle mahalle yürütüldüğünü belirten Beşikcioğlu, vatandaşların dile getirdiği konulara yönelik çözümleri sahada değerlendirdi ve ilgili birimlere talimat verdi.

Altyapı sorunları gündeme geldi

Saha incelemesine Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu ve Muhtarlık İşleri Müdürü Fatih Albayrak da katıldı. Özellikle Referans Konutları bölgesinde yaşayan vatandaşların yoğun olarak ilettiği altyapı sorunları toplantının ana gündemini oluşturdu. Asfalt serimi, bordür taşı döşenmesi, çevre düzenlemesi ve yol bakım-onarım çalışmalarıyla ilgili planlamaların vatandaşların taleplerine göre şekillendirileceği aktarıldı.