Etimesgut Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrencilerin daha güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim görmesi için kapsamlı bir tadilat ve yenileme programı hayata geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, her okulun ihtiyaçlarına göre planlandı.

Okullarda voleybol ve halı sahalar düzenlendi, saha direkleri, fileler ve çizgiler yenilendi. Bazı okullarda bahçe bordürleri ve yürüyüş yolları yapılarak kamelya ve banklar yerleştirildi. İç mekânlarda sınıf ve koridorların boyanması, PVC zemin değişimleri, alüminyum kapı tamiratları ve bodrum katlardaki tuvaletlerin depoya dönüştürülmesi gibi düzenlemeler gerçekleştirildi.

Dış cephelerde ise boya ve tamirat çalışmaları yapıldı, Atatürk büstleri onarıldı, çevre duvarları elden geçirildi. Doğal çim alanların oluşturulması, kum havuzlarının yenilenmesi, tel örgü ve çit bakımları da yapılan diğer çalışmalar arasında yer aldı. Ayrıca engelli rampaları, araç giriş rampaları ve güvenlik kulübeleri onarılarak öğrenciler için daha güvenli bir ortam sağlandı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. İlçemizdeki öğretmenlerle görüşerek ihtiyaçları belirledik ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda okullarımızda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda eğitim alması bizim için çok değerli. Bu çalışmalar, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan en önemli yatırımdır. Eğitim alanındaki desteklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan çalışmalarla Etimesgut’taki okullar, daha modern, güvenli ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.