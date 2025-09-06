İstanbul, Arnavutköy'de, arka arkaya seyreden 2 motosikletin kavşakta dönüş için duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Deliklikaya Mahallesi Hadımköy Ömerli Caddesi'nde, 3 Eylül'de, aynı yönde giden 2 motosikletli, dönüş için kavşakta bekleyen otomobile yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi. Yaralı motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA