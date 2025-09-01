Etimesgut Belediyesi, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla belediyede görev yapan zabıta personelinin haftasını kutladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Etimesgut’un düzeni, huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan zabıta teşkilatına teşekkür edildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Etimesgut’umuzun düzeni, huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca çalışan zabıta teşkilatımızın 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutluyor, kıymetli mesai arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.”

Etimesgut Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına zabıta ekiplerinin üstlendiği görevin önemine dikkat çekerken, zabıta personelinin özverili çalışmalarının takdirle karşılandığını da vurguladı.

Zabıta Teşkilatı’nın 198. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu özel haftada, belediye bünyesindeki zabıta çalışanlarına çeşitli etkinliklerle teşekkür edilmesi bekleniyor.