Etimesgut Belediyesinin ev sahipliği yaptığı II. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali bugün başlıyor. Etkinliğin açılışına özel oynanacak oyun "Kuşkondu" olup, bu özel geceye Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'da katılacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ifadeleri şöyle: "II. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali (KentFest) programı açılış oyunu olarak KuşKondu yarın ilk kez sahnede! Dünya ve insan, Antik Yunan’dan beri bir tabağı paylaşır, ne aç doyar, ne tok. Dışarıdan gelen dışarıyı da getirir, içeriden gider içeriği de götürür. İnsanlar kuş, kuşlar insanlaşır. Bu hikaye bin yıldır anlatılır ve bin yıl daha anlatılacaktır." diye konuştu.