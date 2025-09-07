Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ilçede yaşayan Çorumlu vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Ankara Çorumlular Federasyonu ile Etimesgutlu Çorumlular Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen buluşmada, Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır ve Etimesgut Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz da yer aldı.

Yoğun katılımın olduğu kahvaltıda, Çorumlu hemşehriler sıcak bir atmosferde bir araya gelirken, Başkan Beşikcioğlu ile doğrudan görüşme fırsatı buldu. Katılımcılar, hem Etimesgut’a dair önerilerini paylaştı hem de karşılaştıkları sorunları aktardı. Özellikle derneklerin yaşadığı zorluklar ve yerel yönetimle iş birliğinin nasıl güçlendirilebileceği gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Programda konuşan Başkan Erdal Beşikcioğlu şu ifadeleri kullandı: “Belediye olarak ilçemizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli diyalog halinde olmayı önemsiyoruz. Etimesgut’u ortak akıl ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yönetmek en temel hedeflerimizden biridir. Bu çerçevede her vatandaşımızın, her sivil toplum kuruluşunun önerisi, görüşü ve eleştirisi bizim için değerlidir. Bugün Çorumlu hemşehrilerimizle buluşarak onların düşüncelerini dinlemek, sorunlarını doğrudan kendilerinden öğrenmek ve ortak çözümler üretmekten büyük bir mutluluk duydum. Katılım sağlayan ve fikirleriyle katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”