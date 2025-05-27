Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bugünkü tarihi işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ahtapot" ifadesine cevabını bugün vereceğini işaret etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mayıs darbesinin 65. yıl dönümünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. Özel, "Bugün birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı kürsüsünden konuşacak kişi, Atatürk’ün ve İsmet Paşa’nın makamında oturuyor. Ancak darbenin mağdurlarını istismar ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçlamaya çalışacak" dedi.

"Demokrat Parti'nin Mirası Altılı Masa'dadır, Darbecilerin Partileri AK Parti'nin Yanındadır"

Özel, Demokrat Parti’nin 27 Mayıs darbesinin mağdurlarından biri olduğunu ancak günümüzde AK Parti ile ittifak kuran yapıların darbeyi gerçekleştiren odakların devamı olduğunu savundu. "O dönem darbe yapanların kurduğu partiler, bugün AK Parti ile ittifak yapıyor" ifadelerini kullandı.

"İsmet Paşa’ya Uzanan Dili Lanetliyorum"

CHP lideri Özel, konuşmasında ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yönelik eleştirileri de kınadı. “Seçimi kaybettiğinde ‘Ben kaybettim, demokrasi kazandı’ diyebilen İsmet Paşa'ya hakaret eden dili lanetliyorum” diyen Özel, bu sözleri darbecilere iade ettiğini belirtti.

"15 Temmuz Gecesi Meclis'e İlk Gidenlerden Biriydim"

Özgür Özel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği direnişi hatırlattı. "Meclis kapalıydı ama biz CHP olarak milletvekillerimizle birlikte oraya giderek darbenin karşısında dimdik durduk" dedi.

"1980'de 'Bizim Çocuklar' Vardı, Bugün de Trump'ın Çocukları Var"

CHP lideri, Türkiye'nin enerji alanındaki dış bağlantılarına dikkat çekti. Özel, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Donald Trump’ın yakınındaki petrol baronu Harold Hamm ile yaptığı anlaşmaları eleştirdi. “Trump’ın gönderdiği kişi Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi olarak tanımlıyor. Muhaliflerin hapse atılmasından memnuniyet duyuyor” ifadelerini kullandı.

"Bu Darbe İktidara Değil, Geleceğin İktidarına Yapıldı"

Özgür Özel, yaşanan sürecin bir darbe olduğunu ancak bunun iktidarı değil, muhalefeti ve gelecekteki demokratik seçimleri hedef aldığını belirtti. “Bu, korkakların geleceğe yaptığı bir darbedir. Seçilmişlerin değil, seçileceklerin önünü kesmek istiyorlar” dedi.

"CHP Demokrasiden ve Halkın İradesinden Asla Vazgeçmeyecek"

Konuşmasının sonunda CHP'nin duruşuna vurgu yapan Özel, “CHP olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de halkın iradesinden, demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden yana tavır alıyoruz. Ne vesayete boyun eğeriz ne de darbe heveslilerine geçit veririz” diye konuştu.

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