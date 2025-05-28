İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri ve küçük yatırımcıyı zarara uğratan manipülasyonlar nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında bazı sermaye piyasası araçlarında olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları yaşandığını, bu durumun küçük yatırımcılar için ciddi zararlara yol açtığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

17 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında, "Hektor", "Hektor As" ve "Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıları yönlendirdikleri ve hisse fiyatlarını yapay şekilde yükselttikleri tespit edilen 17 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli olarak Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.