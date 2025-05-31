Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlayacak. İlk yarı, 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak maçlarla sona erecek. İkinci yarı ise 16-19 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezon Takvimi

Trendyol 1. Lig'de sezon, Süper Lig ile eş zamanlı olarak 8-11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı, 26-29 Aralık 2025 tarihleri arasındaki maçlarla sona erecek. İkinci yarı 9-12 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Bu ligde 7, 26, 30 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig 2025-2026 Sezon Tarihleri

Nesine 2. Lig'de sezon 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. 19 takımlı grupta ilk yarı 21 Aralık 2025, 18 takımlı grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı her iki grup için de 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak. 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. haftalar, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. haftalar hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig 2025-2026 Sezon Planlaması

Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu 6 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İlk yarı 14 Aralık 2025, ikinci yarı ise 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu ligde 26. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Play-Off Tarihleri Daha Sonra Açıklanacak

TFF’nin açıklamasında, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off maçlarının tarihlerinin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezon planlamalarını belirledi.



Buna göre, Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde… — TFF (@TFF_Org) May 30, 2025