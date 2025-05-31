Bakan Osman Aşkın Bak: “Adem Asil’den Bir Altın Madalya Daha!”

Tebrik mesajında milli sporcunun başarısını kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"ADEM ASİL’DEN BİR ALTIN MADALYA DAHA!🥇 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde de altın madalya kazanarak ikinci şampiyonluğunu elde eden milli sporcumuz Adem Asil’i kutluyorum."

Adem Asil’den Avrupa’da Çifte Şampiyonluk

Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonası’nda halka aleti finalinde sergilediği etkileyici performansla birinciliği elde ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Bu, Adem Asil’in bu şampiyonadaki ikinci altın madalyası oldu.

Milli Cimnastik Gururu

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türkiye’ye tarihi başarılar kazandıran Adem Asil, bir kez daha Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırdı. Sporcunun başarıları, Türk cimnastiğinin yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ADEM ASİL’DEN BİR ALTIN MADALYA DAHA!🥇



Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde de altın madalya kazanarak ikinci şampiyonluğunu elde eden milli sporcumuz Adem Asil’i kutluyorum.🇹🇷👏🏼



pic.twitter.com/2VEP1hc7Ys Kocaelispor, Selçuk İnan ile anlaştı İçeriği Görüntüle May 30, 2025