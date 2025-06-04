Adalı, göreve geldikleri günden itibaren Beşiktaş’ta kapsamlı bir yapılanma süreci başlattıklarını vurgulayarak, teknik ekipten scout ekibine kadar profesyonel bir kadro oluşturduklarını belirtti. Taraftardan sabır ve destek isteyen Adalı, “Beşiktaş formasının hakkını verecek kim varsa onu alacağız, vermeyenle de yollarımızı ayıracağız” ifadelerini kullandı.

Mali Disiplin ve Rekor Ödemeler

Adalı, kulübün mali durumuyla ilgili de detaylı bilgiler verdi. Son 5 ayda 70 milyon Euro'luk kaynak yarattıklarını ve Beşiktaş'ın borcunu azaltan nadir yönetimlerden biri olduklarını söyledi. Sermaye artırımıyla 1,4 milyar TL'lik borç kapattıklarını ve kulübün hisse oranını %70’e çıkardıklarını da vurguladı.

“Mayıs ayı hariç hiçbir futbolcumuza borcumuz yok” diyen Adalı, sosyal medyada ortaya atılan dağılma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tarihi Proje: Dikilitaş Arsası Gelir Getirecek

Adalı, Fulya-Dikilitaş bölgesindeki 15 dönümlük atıl araziye yönelik planladıkları projeyi de detaylandırdı. Emlak Konut ve Ziraat Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilecek projeyle 150–200 milyon Euro gelir hedeflediklerini açıklayan Adalı, bu gelirin öncelikle bankalara olan borçların kapatılmasında kullanılacağını belirtti.

Her gün 125 bin Euro faiz ödemesi yaptıklarını söyleyen Adalı, “Yılda yaklaşık 2 milyar TL faiz ödüyoruz. Bu projeyle Beşiktaş bu yükten kurtulacak” dedi.

“Beşiktaş’ın Malı Satılmıyor, Değeri Artırılıyor”

Adalı, projeye yönelik eleştirileri de sert sözlerle yanıtladı:

“Kimse Beşiktaş’ın malı peşkeş çekiliyor demesin. Bu proje Beşiktaş için bir dönüm noktası. Geçmişte yapılan hataların bedelini biz ödüyoruz, ama çözümü de biz getiriyoruz.”

Sonuç: Üç Yıllık Plan Başladı

11 Mayıs’taki kongrede üç yıllığına göreve seçilen Adalı, Beşiktaş’ta kaos ortamına son verdiklerini ve sürdürülebilir başarı için tüm planlarını devreye soktuklarını belirtti. “Beşiktaş’ı eski günlerine döndürmek için kararlıyız” diyerek camiaya birlik çağrısı yaptı.