Musk’ın paylaşımları şöyle:

“Bu iğrenç bir rezalet. Ayrıca Epstein müşteri listesi nerede? Halkın, o uçakta kimlerin olduğunu ve nedenini bilmeye hakkı var.”

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“Gerçek büyük bombayı patlatma zamanı: @realDonaldTrump Epstein dosyalarında. İşte bu yüzden dosyalar kamuoyuna açıklanmıyor. İyi günler, DJT!”

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“Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi, Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 olurdu.”

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Musk, BBBA’yı “iğrenç bir rezalet” olarak tanımlarken, Trump’ın yasa tekliflerinin giderek “daha büyük ve çirkin” hale geldiğini vurguladı. Ayrıca, Tesla’yı ayakta tutmaya çalıştığını belirterek, yeni yasanın şirketine ve ekonomik geleceğine zarar verdiğini ima etti.