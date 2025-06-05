Kapalı Olacak Mesire Alanları:

Kartaltepe Kent Ormanı

Bağlum Mesire Alanı

Köselik Göleti Mesire Alanı

Bu alanlar Kurban Bayramı’nın birinci günü kapalı olacak. Ancak bayramın ikinci gününden itibaren tekrar vatandaşların hizmetine açılacak.

Keçiören Belediyesi, bayramın ikinci gününden itibaren mesire alanlarında hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu. Vatandaşların rahat, güvenli ve keyifli zaman geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı da belirtildi.

Doğayla iç içe bir bayram geçirmek isteyenler için önemli hatırlatma: Lütfen ziyaret planınızı bu duyuruya göre yapmayı unutmayın.