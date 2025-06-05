Kapalı Olacak Mesire Alanları:
- Kartaltepe Kent Ormanı
- Bağlum Mesire Alanı
- Köselik Göleti Mesire Alanı
Bu alanlar Kurban Bayramı’nın birinci günü kapalı olacak. Ancak bayramın ikinci gününden itibaren tekrar vatandaşların hizmetine açılacak.
Keçiören Belediyesi, bayramın ikinci gününden itibaren mesire alanlarında hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu. Vatandaşların rahat, güvenli ve keyifli zaman geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı da belirtildi.
Doğayla iç içe bir bayram geçirmek isteyenler için önemli hatırlatma: Lütfen ziyaret planınızı bu duyuruya göre yapmayı unutmayın.
📢 Duyuru pic.twitter.com/oK47X5O0lh— T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ (@keciorenbeltr) June 5, 2025
Editör: Uğurcan Bayrakdar