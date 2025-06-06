Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede gerçekleşen bayram hazırlıklarını kontrol etti. Güner, bu kapsamda Mühye Köyü'nü ziyaret etti.

Bayram Hüseyin Can Güner

Başkan Güner, Çankayalı besici ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan kurban satış ve kesim alanımızı gezdi. Hüseyin Can Güner, alanda yapılan çalışmaları ve alınan önemleri detaylı bir şekilde inceledi.

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Güner, bayramda hijyenik ve düzenli bir ortamın oluşması için bütün çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti.

Muhabir: Şevval Ateş