Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kalecik hepimizin. Kurban Bayramı boyunca çevre ve halk sağlığını korumak hepimizin görevi. Kurban atıklarınızı, belediye tarafından belirlenen atık çukurlarına bırakmayı unutmayalım. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmemiz dileğiyle…

Kurban Bayramı süresince çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla kurban atıklarının, T.C. Kalecik Belediyesi tarafından belirlenen kurban atık çukurlarına bırakılması gerekmektedir. Belirlenen alanlar dışında atık bırakılması durumunda, ilgili mevzuat gereği cezai işlem uygulanacaktır. Hassasiyetiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz."

Önemli Duyuru 📢



Kalecik hepimizin.

Kurban Bayramı boyunca çevre ve halk sağlığını korumak hepimizin görevi. Kurban atıklarınızı, belediye tarafından belirlenen atık çukurlarına bırakmayı unutmayalım.



Hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmemiz dileğiyle… pic.twitter.com/8DwJ3iSKyS — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) June 6, 2025