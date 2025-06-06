İstanbul’da belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı CHP’li üç belediyede 11 Haziran’da başkan vekili seçimleri yapılacak.
İstanbul Valiliği üç belediyede 11 Haziran’da başkan vekili seçimleri yapılacağını açıkladı.
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmalarının beşinci dalgasında gözaltına alınmış, tutuklanmışlardı.
İçişleri Bakanlığı üç başkanı görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
Avcılar ve Büyükçekmece’de çoğunluk CHP’de, Gaziosmanpaşa’da AKP-MHP’de
Avcılar Belediye Meclisi’nde Belediye Meclis üye sayıları :
CHP 24,
AKP 10,
MHP 1
BBP 1
Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde Belediye Meclis Üye sayıları :
CHP 23
AKP’ 12
MHP 2
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde Belediye Meclis Üye sayıları :
AKP 16,
MHP 3
CHP 16
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılacak seçim merak konusu. Büyük ihtimalle çoğunlukta olan AKP ve MHP oylarıyla AKP adayının Belediye Başkanvekili seçileceği belirtiliyor.