Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, yüzde 100 elektrikli yeni Citroen E-C3 modelinde 150 bin lira için 12 ay vadeli ve faizsiz kredi sunuyor. Araç 1 milyon 99 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Geniş iç hacmi ve konfor özellikleriyle öne çıkan yeni C3 Aircross modelinde 200 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği bulunuyor. Aynı modelin elektrikli versiyonu E-C3 Aircross ise 250 bin lira için aynı koşullarla kredi desteğiyle, 1 milyon 249 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Yeni C4'ün benzinli versiyonlarında 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanırken, yeni tasarım ve teknolojik donanımlarla sunulan C4 X modelinin Max donanımlı versiyonu da 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi desteğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

- Ticari modellerde esnek kredi fırsatları

Citroen'in tasarım, pratiklik ve konfor özelliklerinin yanı sıra 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan Berlingo Kombi, 280 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için yüzde 2,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Aynı imkanlar Berlingo Van, modelleri için de geçerli oluyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren Jumpy Spacetourer, Jumper ve Jumpy Van modelleri de 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Haziranın avantajlı kampanyalarından biri de üstün teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda yeni C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-C4Eü satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi teklifiyle geleceğin Citroen teknolojilerine bugünden ulaşabiliyor.

Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim imkanı sunuluyor.