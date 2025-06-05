Nallıhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nın birinci gününde belediye ait çay bahçesinde saat 17:30'da ilçe sakinleriyle bayramlaşacak. Bayramın ilk günü ilçe sakinlerinin bayramlaşacağı alanda, insanlar çay içerken sohbet edecek.

Etkinliğe Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'de katılacak.

Ertunç Güngör Kimdir?

Ertunç Güngör, 1974 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Nallıhan'da, lise eğitimini ise Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. 1998 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne International American University'den İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Güngör, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Nallıhan Belediye Başkanı seçilmiştir.Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Güngör, şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çeşitli projelere imza atmıştır.

Ailesi, 1950'li yıllardan bu yana Türk tiftiği ve yünü yetiştiriciliği ile uluslararası tekstil ticareti alanında faaliyet göstermektedir. Ertunç Güngör de bu alandaki aile geleneğini sürdürmekte ve aynı zamanda ilçede tarım ve çiftçilikle uğraşmaktadır