Ankaragücü Kulübü, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla taraftarlarına birlik, beraberlik ve sevgi dolu bir bayram dileğinde bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, taraftarın takıma olan bağlılığının en büyük güç kaynağı olduğu vurgulandı.

Mesajda, “Birliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olan mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ankaragücü'ne olan bağlılığınız, her zaman en büyük gücümüz ve en sağlam dayanağımız oldu. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük ailede hep birlikteyiz!” ifadeleri yer aldı.

Ankaragücü, mesajının devamında taraftarlarına umut ve sevgi vurgusuyla seslendi: “Bu bayramda da sevgiyle kenetlenmeye, umutla yeniden dirilmeye devam ediyoruz. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”