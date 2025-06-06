Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. İbadethanelerin temizliğinden kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesine, zabıta denetimlerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hummalı bir çalışma yürütüldü.

Belediyeye bağlı ekipler, bayram süresince de sahada olacak. Kurban kesim alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması için önlemler artırılırken, zabıta ekipleri ise vatandaşların bayram alışverişlerini huzur içinde yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Mamak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı sağlık, huzur ve bereket içinde geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.