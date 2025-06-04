Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile TÜSİAV Genel Sekreteri Kutlu Tamay, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah’ı gazetenin yeni ofisinde ziyaret etti.

“YEREL MEDYA BASININ LOKOMOTİFİDİR”

Gazetenin yeni ofisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Başkan Sarıtoprak ve Genel Sekreter Tamay, 30 yılı aşkın bir süredir gazetecilik görevini icra eden ve yerel medyanın Başkent Ankara’da ilerlemesine yönelik katkı sağlayan Karakülah’ı tebrik ettiler. Ankara’da yerel medyanın son yıllarda güçlü bir ivme kazandığını dile getiren Sarıtoprak, bu ilerlemede medya mensuplarının özverili çalışmalarının hiçbir zaman yadsınamayacağını belirtti.

Ziyaretlerinde ötürü memnuniyetini dile getiren Karakülah ise yerel medyanın her zaman yanında olan TÜSİAV Ailesine Başkan Sarıtoprak ve Genel Sekreter Tamay’a şükranlarını iletti. Ziyaret, TÜSİAV Başkan Veli Sarıtoprak’ın Umut Karakülah’a ‘bir kahvenin kırk yıl hatırı olmasına binaen’ kahve fincanı takımı hediye etmesi ile son buldu.